Cinci sondaje de opinie au fost vehiculate in timpul campaniei electorale, ultima masuratoare fiind prezentata pe 3 decembrie de publicația americana Politico. G4Media a centralizat datele din toate cele șase sondaje realizate de Politico, de PNL, IRES, IMAS, IRSOP, Sociopol. 1.Sondajul Politico (publicație americana cu sediul la Bruxelles) PNL 31%, PSD 28%, USR PLUS 16%, […] The post Parlamentare 2020. Ce spun sondajele de opinie. Diferențele dintre datele furnizate de șase case de masuratori electorale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…