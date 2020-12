Parlamentare 2020: „Am votat cu partidul săracilor, pricepeţi dumneavoastră” Duminica, oamenii au iesit la urne mai degraba pentru a-si exercita un drept sau dintr-un simt al datoriei civice decat pentru a da un vot de incredere. In Isalnita si in Craiova, majoritatea celor care au stat de vorba cu Gazeta de Sud au marturisit ca au mers sa voteze pentru ca asa trebuie, dar asteptari nu prea mai au. Fara certuri intre politicieni In Isalnita, la sectia de votare veneau, la orele diminetii, oameni de toate varstele. Tineri cu copiii de mana, dar si batrani care mergeau agale spre cabine. Printre ei, si un tanar care se afla pentru prima data la vot. „E prima data cand votez.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

