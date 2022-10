Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa fie "corectate erorile" din mobilizarea in curs in Rusia pentru ofensiva din Ucraina, in conditiile in care nemultumirea creste in fata convocarii adesea haotice a recrutilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata amendamentele legislative ce prevad pedepse de pana la 10 ani de inchisoare pentru militarii care dezerteaza sau refuza sa lupte in perioade de mobilizare, cum este cazul in prezent in urma conflictului cu Ucraina, transmite AFP.

Președintele rus Vladimir Putin a laudat vineri eforturile omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan de a pune capat razboiului din Ucraina, adaugand insa ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu este pregatit sa poarte discuții de pace.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a reiterat cererea de incetare a focului in Ucraina și de retragere a Rusiei de la centrala nucleara Zaporojie in timpul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat duminica Palatul Elysee, conform CNN.

Presedintele rus Vladimir Putin a respins miercuri acuzatiile potrivit carora, prin campania sa militara in Ucraina, Rusia a incalcat dreptul international, si a numit din nou guvernul ales al Ucrainei drept un "regim nelegitim", spunand ca acesta a aparut dupa 'lovitura de stat' din 2014, relateaza

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, sambata, intr-o discutie la telefon, ca Turcia ar putea juca rolul de "facilitator" in problema centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, a anuntat biroul sau de presa, informeaza Reuters.

Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret ce simplifica sederea si dreptul de munca a sute de mii de persoane care au parasit Ucraina ducandu-se in Rusia dupa declansarea interventiei militare a Kremlinului in tara vecina, relateaza France Presse, scrie Agerpres.

Președintele rus Vladimir Putin se teme ca generalii sai din Ucraina sa nu devina prea populari, motiv pentru care presa de la Moscova ignora rolul lor in succesele inregistrate de forțele armate, relateaza Meduza intr-o noua investigație in care citeaza mai multe surse de la Kremlin.