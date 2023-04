Parlamentar iordanian arestat în Israel pentru contrabandă cu arme Ministerul de Externe de la Amman a declarat duminica ca autoritatile israeliene au arestat un parlamentar iordanian suspectat ca a incercat sa introduca ilegal cantitati de arme si aur din Iordania in Cisiordania, informeaza AFP, citat de Agerpres. "Ministerul (...) urmareste cazul deputatului Imad al-Adwan, care a fost arestat de autoritatile israeliene", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei iordaniene Sinan al-Majali intr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Stiri pe aceeasi tema

