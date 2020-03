Stiri pe aceeasi tema

- Desi nu avea simptome, Rodrigo Duterte este programat sa fie testat pentru Covid-19 dupa ce a fost expus la un oficial care a fost testat pozitiv pentru virus saptamana trecuta, a spus purtatorul de cuvant al presedintiei, Salvador Panelo. Noua membri ai guvernului, cinci parlamentari si trei…

- ​Presedintele filipinez Rodrigo Duterte urmeaza sa fie testat pentru Sars-Cov-2 dupa expunerea la pacienti infectati cu coronavirus, a anuntat joi purtatorul sau de cuvânt, în contextul în care mai multi oficiali guvernamentali au început sa intre în carantina, potrivit…

- Toti angajații Comisiei pentru Invațamant din Senat au fost trimiși acasa, dupa ce soțul unei angajate de la comisie ar fi avut contact cu persoana depistata pozitiv pentru coronavirus.Este vorba despre femeia de 42 de ani, descoperita pozitiv la testarea pentru cronavirus, si care lucra la contabilitate,…

- Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat sambata dupa-amiaza in București. Este vorba despre un barbat in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in 27 februarie. Este cel de al 12-lea caz din tara. Grupul de comunicare strategica a anuntat ca este vorba despre un barbat din…

- România are 5 cazuri de coronavirus, dupa ce înca un caz a fost confirmat astazi. Este vorba despre un tânar care a intrat în contact cu barbatul de 47 de ani din Timișoara, diagnosticat ieri cu coronavirus. Tânarul era deja izolat la domiciliu, pentru…

- Primul roman depistat cu coronavirus, din Gorj, nu mai este infectat cu Covid-19. Testul facut astazi a ieși negativ. Totuși, procedura va fi repetata zilele urmatoare, iar daca rezultatul va fi la fel negativ, tanarul va fi externat de la Institutul "Matei Balș".

- Cainele de companie al unui pacient infectat cu coronavirus a fost plasat in carantina dupa ce a fost testat "slab pozitiv" pentru virus, au informat vineri autoritatile din Hong Kong. Testele urmeaza sa arate daca animalul a contactat boala de la stapanul sau.

- Health Minister Victor Costache stated that the first case of infection with the coronavirus (COVID-19) confirmed in Romania is a man from a locality in Gorj County, who came in contact with the Italian citizen from Rimini who came to the area in the February 18-22 period, his condition being good,…