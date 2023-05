Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a gasit un nou motiv pentru a tergiversa prelungirea acordului privind tranzitul cerealelor prin Marea Neagra, acuzand Ucraina ca saboteaza convenția cerand mita pentru a inregistra noile vase și pentru inspecții.

- Rusia a propus luni prelungirea acordului asupra exporturilor de cereale ucrainene, care expira la 18 martie, cu doar 60 de zile, oferta criticata de Kiev care vede astfel acordul initial pus sub semnul intrebarii, relateaza France Presse."Acordul asupra +Initiativei cerealiere din Marea Neagra+…

- UPDATE 9.00 Ucraina și Rusia an anunțat ca sute de militari inamici au fost uciși sambata, in luptele sangeroase care se dau in zona Bahmut. Trupele rusești ataca, iar cele ucrainene incearca sa le respinga. Raul Bahmuțka reprezinta acum noua linie a frontului. UPDATE 7.40 Ucraina implementeaza masuri…

- Nimeni nu știe cu adevarat care este obiectivul militar actual al lui Vladimir Putin, și in vreme ce unii spun ca el s-ar mulțumi cu capturarea estului Ucrainei, alții cred ca liderul de la Kremlin nu a renunțat la planurile de a cuceri Kievul, spun analiștii citați de Washington Post . Discursul de…

- Solicitat de catre jurnaliști sa comenteze declarațiile noului premier moldovean Dorin Recean despre necesitatea demilitarizarii Transnistriei și retragerea soldaților ruși detașați in regiune, secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a afirmat ca "Rusia a fost și este foarte…

- Serviciile secrete ucrainene au avertizat ca Rusia se pregateste sa desfasoare „exercitii de amploare ale fortelor nucleare strategice'' cu scop de „santaj'' in ajunul vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Polonia, relateaza EFE.

- Kremlinul acuza NATO ca isi demonstreaza zilnic ostilitatea fata de Rusia și, in același timp, devine tot mai implicata in conflictul din Ucraina. Pe de alta parte, NATO arata ca nu este parte din conflict, ci doar ajuta Kievul sa se apere in razboiul cu Ucraina.

- Armata germana a inceput instruirea soldatilor ucraineni in manevrarea tancurilor de lupta Leopard 2, pe care Kievul le considera critice pentru recuperarea teritoriilor cucerite de Rusia, transmite DPA.