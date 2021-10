Parlamentar britanic, înjunghiat mortal: Poliția ia în calcul un atac terorist Parlamentarul conservator David Amess a murit dupa ce a fost înjunghiat de mai multe ori, într-o biserica, de catre un barbat care a fost arestat ulterior, iar poliția ia în calcul un atentat terorist, potrivit Reuters.



Un tânar de 25 de ani a fost arestat la fața locului sub suspiciunea de crima, iar detectivii au spus ca ofițeri specializați în lupta împotriva terorismului conduc ancheta inițiala. Politicienii au descris atacul ca pe un atac asupra democrației.



Un parlamentar din Partidul Conservator al prim-ministrului Boris Johnson a fost înjunghiat…

Sursa articol: hotnews.ro

