Parlamentar britanic, arestat sub acuzația de viol Un parlamentar britanic din Partidul Conservator a fost arestat pentru suspiciuni de viol și agresiune sexuala, relateaza BBC . Numele parlamentarului in cauza nu a fost facut public de autoritați. Poliția Metropolitana londoneza a confirmat ca are in custodie un barbat acuzat de viol și agresiune sexuala, fapte care ar fi fost comsie in 2002 și 2009. Partidul Conservator a anunțat ca barbatului in cauza i s-a cerut sa nu mai participe la lucrarile Parlamentului cat timp se desfașoara aceasta investigație. „Oficialul parlamentar care se ocupa de disciplina in Partidul Conservatori a cerut parlamentarului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a nu va fi prezenta, anul acesta, la deschiderea anuala a Parlamentului de la Londra și nu va susține discursul tradițional, urmand ca Prințul Charles sa indeplineasca acest rol in locul suveranei, scrie BBC, citat de digi24.ro . In varsta de 96 de ani, Regina Elisabeta are probleme…

- Regina Elisabeta a II-a nu va fi prezenta, anul acesta, la deschiderea anuala a Parlamentului de la Londra și nu va susține discursul tradițional, urmand ca Prințul Charles sa indeplineasca acest rol in locul suveranei, scrie BBC.

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marți, intr-un discurs prin videoconferinta in fata Parlamentului ucrainean, ca Regatul Unit va acorda un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza AFP si…

- Premierul britanic Boris Johnson se va adresa marti parlamentului ucrainean prin videoconferinta, la trei saptamani dupa ce a calatorit la Kiev pentru a se intalni cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky. Oficialul britanic devine primul lider mondial care a facut acest lucru de la izbucnirea razboiului…

- Trei femei și un barbat au fost gasiți morți, in urma unor sesizari de tulburare a ordinii publice la o proprietate din Bermondsey, din sudul Londrei, in jurul orei locale 1.40, in noaptea de duminica spre luni, a anunțat Poliția Metropolitana.

- Parlamentul britanic a declansat, joi, o ancheta impotriva premierului Boris Johnson, acuzat ca a indus in eroare legislativul prin reactiile sale initiale la informatii conform carora a incalcat masurile de combatere a epidemiei de coronavirus. Parlamentarii au aprobat o motiune prin care se cerea…

- Ajungerea unor rachete rusesti pe teritoriul NATO nu este imposibila, dar este foarte improbabila, a declarat luni ministrul britanic al sanatatii, Sajid Javid, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Oficialul britanic a precizat ca Alianta nord-atlantica va reactiona daca se intampla acest lucru. „Nu…