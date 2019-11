Parlament, vot Guvern Orban. Ce zice deputatul Remus Borza „Clasa politica este datoare fața de națiunea romana sa asigure stabilitate politica și responsabilitate in actul guvernarii, cu atat mai mult cu cat suntem in plina campanie pentru prezidențiale, in prag de iarna, și in pragul unei recesiuni economice globale, care va debuta anul viitor. Sa nu uitam ca țara are nevoie de un buget pentru anul 2020, care trebuie elaborat de Guvern și supus dezbaterii parlamentare in actuala sesiune. Iata doar cateva motive pentru care Parlamentul, pe 4 noiembrie, trebuie sa investeasca Cabinetul Orban. Era bine ca premierul desemnat sa ii fi inlocuit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

