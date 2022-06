Stiri pe aceeasi tema

- O solicitare a MApN privind achizitia unor sisteme de rachete antiaeriene, a fost aprobata, marti, in Parlament. Contractul de achizitie are o valoare estimata la 662,5 milioane de euro, fara TVA.

- Romania investește in echipamente militare de parca se pregatește de razboi! In timp ce sectorul educațional nu e destul finanțat, cel militar e „cireașa de pe tort” in ceea ce privește fondurile. Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, marti, sa transmita Ministerului…

- Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, marti, sa transmita Ministerului Apararii Nationale aprobarea prealabila a comisiilor parlamentare de resort pentru initierea procedurilor de atribuire a contractului de achizitie pentru un program de inzestrare

- Numarul de militari NATO prezenti in tara noastra este de peste 5.000, a anunțat seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu, care a participat la ceremonia de schimbare a comenzii Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), potrivit Agerpres. Generalul-maior Cristian Dan, comandant…

- In perioada 11 – 13 mai, la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” s-a desfașurat Sesiunea de comunicari științifice a elevilor, ediția a VII-a, incheiata cu o festivitate de premiere. La activitate au participat elevi de la mai multe instituții militare și…

- “Fantoma de la Kiev”, pilotul ucrainean care ar fi doborat zeci de avioane rusesti la inceputul razboiului si a carui poveste a devenit virala pe rețelele de socializare este o inventie, au recunoscut oficialii ucraineni weekendul trecut. “Maiorul Tarabalka este un erou cazut la datorie, dar el nu…

- Romania este pregatita sa ofere armament Ucrainei, dar trebuie sa existe și un cadru legal in acest sens, susține presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (PSD). „A fost aceasta discutie, cum este normal sa o avem, in primul rand sa existe si un cadru legislativ si sa vedem si evolutia din Ucraina”,…

- Sarbatorit in fiecare an pe data 23 aprilie, Sfantul Mare Mucenic Gheorghe este considerat unul dintre cei mai mari si mai de temut sfinti ai crestinismului. Pentru ca in acest an data de 23 aprilie a coincis cu Sambata Mare din saptamana patimilor, s-a decis oficierea slujbei de sarbatorire a Sfantului…