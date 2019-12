Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se reuneste, astazi, in sedinta solemna pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei. La ceremonie vor sustine discursuri presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, precum si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Teodor Melescanu si Marcel Ciolacu.

- Președintele Americii, Donald Trump, i-a transmis lui Klaus Iohannis, un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Mesajul adresat de catre Donald Trump lui Klaus Iohannis a fost postat pe site-ul Administrației Prezidențiale. "In numele poporului american, va felicit pe dumneavoastra și poporul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a transmis, duminca, un mesaj, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Redam textul, publicat pe site-ul Guvernului: “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni…

