Cum a fost asasinat Pavel I?

În cei 302 ani cât a durat domnia Romanovilor în Rusia, 18 membri ai familiei au urcat pe tron, dintre care 4 femei și 14 bărbați. Dintre cei 14 țari, 5 au fost uciși. În această zi a anului 1801, a fost rândul țarului Pavel I. Pavel era fiul lui Petru al III-lea și al […]