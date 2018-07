Stiri pe aceeasi tema

- Existenta regiunii separatiste transnistrene si prezenta militara rusa in stanga Nistrului sunt cele mai mari riscuri si amenintari pentru Republica Moldova, potrivit proiectului Strategiei Nationale de Aparare, aprobat, joi, de Parlament. In acelasi context sunt indicate si conflictul…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sustin integritatea teritoriala si suveranitatea politica a Republicii Moldova, Ucrainei si Georgiei si reafirma sprijinul pentru guvernele alese democratic si oamenii din cele trei tari, se spune intr-o rezolutie a Congresului SUA, prin care acesta isi exprima sprijinul…

- CHIȘINAU, 21 iun — Sputnik. Guvernul a aprobat, pe 20 iunie, programul „Armata Profesionista 2018 — 2021", care are drept scop dezvoltarea domeniilor din sectorul de aparare. © AFP 2018 / RONALDO SCHEMIDTProiect bomba: Guvernul vrea sa opreasca majorarea prețului la carburanți…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat vineri proiectul de rezolutie propus de Chisinau privind retragerea trupelor ruse din Transnistria, regiune separatista din estul Republicii Moldova, cu 64 de voturi pentru, 15 impotriva si 83 de abtineri, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Autoritatile moldovene…

- Serviciul militar în termen va fi înlocuit cu cel prin contract, iar Armata Naționala va deveni una profesionista, bine dotata și capabila sa-și îndeplineasca mai eficient misiunile, transmite IPN cu referire la programul „Armata Profesionista 2018-2021”, aprobat de…