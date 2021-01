Stiri pe aceeasi tema

- REPARTIZARI… Noii parlamentari ai Vasluiului au depus juramantul și au intrat in drepturi. Dupa vacanța de inceput de an, aleșii Vasluiului vor incepe sa lucreze in Parlament, din diferite posturi. Aceștia au intrat in diverse comisii de specialitate, de unde pot coordona activitațile pe sectoare. Odata…

- In mandatul 2020 2024, Consiliul Judetean Constanta are opt comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, formate din consilieri judeteni Fiecare comisie de specialitate are cate un presedinte si un secretar. Comisiile de specialitate analizeaza si avizeaza proiectele de hotarare din…

- In timp ce multe societați de producție au fost nevoite sa renunțe la o parte din angajați iar societați din domeniul HORECA sa iși inchida activitatea, la Primaria Carei se fac angajari pe banda rulanta. Numarul angajaților de la Primaria Carei este comparabil cu al celor de la primariile marilor municipii…

- Consiliul Judetean Constanta a aprobat in sedinta din aceasta saptamana constituirea comisiilor de specialitate Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla In urma propunerilor au fost votata si componenta acestoraConsiliul Judetean Constanta a aprobat in sedinta din aceasta saptamana…

- Primaria Municipiului Aiud, județul Alba organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, cu noma intreaga, dupa cum urmeaza: – 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze,…

- Consiliul Județean Timiș este de marți in formula completa, dupa ce un numar de cinci supleanți au depus juramantul in locul colegilor care au renunțat la aceasta demnitate. De asemenea, noii aleși s-au imparțit pe comisii, iar acum se pot apuca de lucru. Sala Multifuncționala a Palatului Administrativ…

- Circa cincizeci de persoane au sustinut ieri concurs pentru cinci posturi de asistent medical la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Jiu. Constantin Palivan, directorul medical al Spitalului, a declarat ca examenul este unul destul de greu si cat...

- Penitenciarul Aiud scoate la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii ca politist de penitenciare, 10 de posturi de agent in cadrul sectorului economico-administrativ. Este vorba despre: Agent (contabil) – 1 post Agent (responsabil economic) – 1 post Agent (instalator) – 1 post Agent (gospodar)…