Parlament nou-ales se reuneşte luni, la convocarea preşedintelui României Cele doua Camere ale noului Parlament, ales in urma scrutinului din 6 decembrie, se intrunesc, luni, de la ora 12,00, in sedinte separate de deschidere a legislaturii 2020-2024, la convocarea presedintelui Klaus Iohannis.



Sedintele vor fi prezidate de cel mai in varsta deputat, respectiv de cel mai in varsta senator, asistati de cei mai tineri 4 deputati sau senatori, in calitate de secretari.



In aceste prime reuniuni nu pot avea loc dezbateri parlamentare, constituindu-se comisiile de validare compuse din 30 de deputati, respectiv 15 senatori, conform configuratiei politice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

