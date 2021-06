Parlament: Minerii se vor putea pensiona la 52 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții minerilor din Valea Jiului au protestat azi in Parlament cerand sa le fie recunoscute condițiile speciale de munca, printr-un proiect de lege care a fost adoptat astazi de deputați.

- Premierul Florin Cițu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, vor prezenta miercuri Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Guvernul va publica documentul integral, urmand sa fie detaliat, cu acest prilej, fiecare proiect…

- O suta de angajati ai SNLO disponibilizati in luna martie vor da unitatea in judecata deoarece nu au primit sporurile cuvenite! Minerii au apelat la asociatia Euro Job a lui Ion Raut, iar in momentul de fata sunt intocmite actele pentru actiunea in i...

- Minerii de la CE Oltenia au intrat in greva foamei, luni dimineața, in fața Guvernului. Aceștia lucreaza la cariera miniera Lupoaia și sunt hotarați sa stea in greva foamei pana cand cineva ii va asculta iar revendicarile le vor fi indeplinite. Timp de noua zile, cei șapte mineri au fost prezenți in…

- Deputații dezbat și voteaza miercuri proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Pentru Coaliție, desființarea SIIJ este o promisiune facuta alegatorilor dar care vine la pachet cu un compromis. La presiunile UDMR și cu susținerea PNL și USR,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca in ședința Coaliției s-a decis modificarea Legii de functionare a SRTv si SRR iar functia de presedinte al Consiliului de administratie va fi separata de cea de director general. Decizia de suplimentare a numarului de funcții de conducere pentru…

- Aproximativ 100 de persoane au protestat astazi la Iasi impotriva proiectului de lege care prevede introducerea obligativitații vaccinarii, document aflat in dezbatere in Parlament. Organizatorul Dimitrie Raducu Barabula a precizat ca cei prezenti la protest si-au exprimat dezacordul si fata de introducerea…

- O emisiune TV pentru copii cu adulți complet goi, care raspund la intrebari despre corpul uman, a starnit furie in Olanda. O petitie a ajuns la Parlament. Un promo pentru programul numit „Pur și simplu gol”, care urmeaza sa fie televizat de radiodifuzorul public NOS, a aratat un grup de adulți dezbracandu-se…