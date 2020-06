Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, incepand cu ora 13,00, in sedinta comuna, pentru a dezbate si vota rectificarea bugetara aprobata de Guvern in luna aprilie, in perioada starii de urgenta. Birourile permanente reunite au decis miercuri ca joi, incepand cu ora 10,00, Comisiile de buget ale Parlamentului sa se reuneasca pentru a face un raport pe rectificarea bugetara. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)