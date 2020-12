Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi senatori alesi pentru legislatura 2020-2024 au venit duminica, la Parlament, sa-si îndeplineasca formalitatile necesare preluarii mandatului de parlamentar, relateaza Agerpres.Printre acestia se numara si senatorul AUR, Diana Sosoaca, cea care a spus ca printre prioritatile sale…

- Guvernul interimar va aproba, in sedinta de vineri, prin hotarare, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 14 decembrie. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a precizat, joi seara, la Palatul Victoria, ca propunerea de prelungire a starii…

- Dupa sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat anunta pentru cat timp va fi prelungita starea de alerta si care vor fi restrictiile impuse populatiei din cauza pandemiei cu noul coronavirus.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca nu exista in acest moment discutii despre introducerea starii de urgenta, iar starea de alerta ofera instrumentele necesare autoritatilor pentru a tine sub control pandemia. "Starea de urgenta ofera putine masuri suplimentare fata de starea de alerta.…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca instituirea starii de urgența este posibila la nivel local sau regional daca va fi cazul, la solicitarea medicilor și a experților. Șeful statului este de parere ca masura nu va fi necesara la nivel național. “Comparația cu alte țari este mai complicata, fiindca…