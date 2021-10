Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a trece, Cabinetul Cioloș are nevoie de 234 de voturi. USR are doar 80 de parlamentari. Ca atare, șansele ca guvernul propus de premierul desemnat Dacian Cioloș sa fie investit de catre Parlament sunt minime, in condițiile in care nu exista o majoritate parlamentara anunțata.Reamintim ca membrii…

- Lista Cabinetului, precum si programul de guvernare, au fost adoptate duminica de Comitetul Politic al USR. "Perioada asta, cu o criza sanitara si sociala, peste care se suprapune si criza politica, nu a mai existat in Romania ultimilor 30 de ani. Cu fiecare spital care ia foc, cu fiecare deces care…

- Biroul National al USR a aprobat, duminica, lista de ministri si forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, ce are loc in aceasta seara. Astfel pe lista il gasim pre vicepreședintele partidului Dan Barna la Externe, dar și pe Alin Stoica,…

- Biroul National al USR a agreat, duminica, lista de ministri si forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, care se va intruni in aceasta seara, de la ora 18:00, in format online, relateaza Agerpres.Astfel, potrivit Biroului de presa…