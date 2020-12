Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus al Finantelor spune ca bugetul pe 2021 va fi transmis Parlamentului la inceputul anului viitor. Guvernul nu are in vedere majorarea sau introducerea de taxe noi Proiectul de buget pentru anul 2021 este in lucru si va fi transmis Parlamentului la inceputul anului viitor, a declarat miercuri…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finantelor Publice, Alexandru Nazare, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor si cei din Comisia pentru buget,…

- Ministrul desemnat pentru portofoliul Transporturilor, Catalin Drula, a primit aviz favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate reunite din Parlament. Drula a fost validat cu 18 voturi "pentru" si 13 "impotriva". AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilica, editor: Andreea Marinescu, editor…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Au fost 19 voturi pentru si 12 impotriva. Tag-uri Nume: Adrian Oros Agricultura Politica…

- Ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 20 de voturi ''pentru'', 10 ''impotriva'' si doua abtineri. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu,…

- Ministrul propus pentru portofoliul Justitie, Stelian Ion, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru)

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au validat nominalizarea lui Cristian Ghinea…

- Ministrul propus pentru portofoliul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului, cu 13 voturi "pentru" si 6 "impotriva". AGERPRES /(AS-autor: Sorinel Penes, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vilceanu)