Sorin Cimpeanu, avizat favorabil miercuri de comisiile parlamentare de specialitate pentru preluarea functiei de ministru al Educatiei, a declarat ca, in perioada in care va detine acest portofoliu, "va fi cu mandatul pe masa".



"In 30 de ani de cariera didactica, nationala si internationala, in care am trecut prin toate functiile guvernamentale, acumuland experienta pe cat am putut, si in care am trecut prin toate functiile parlamentare in domeniul Educatiei, am considerat ca sunt obligat sa raspund acestei provocari intr-un moment cu totul deosebit. (...) Aceasta perioada de ministru…