Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti, cu amendamente, OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus. Au votat ‘pentru’ 220 de deputati, proiectul fiind adoptat in unanimitate. Proiectul…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din învatamânt. Astfel, cadrele didactice ar primi un stimulent lunar de 2.000 de lei iar personalul auxiliar 1500 lei. Proiectul merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.…

- Deputații dezbat, marți, un proiect de lege potrivit caruia cadrele didactice și personalul auxialiar din invațamant vor primi stimulente financiare pe toata perioada starii de alerta și de urgența pentru implicarea și expunerea in fața riscului raspandirii coronavirusului COVID-19. Cadrele didactice,…

- AJOFM Alba comunica angajatorilor procedura prin care se poate deconta indemnizația de 75% din salariu pentru salariați, daca au redus timpul de munca, in perioada starii de alerta. In cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii,…

- Ziarul Unirea AJOFM Alba: Angajatorii pot accesa platforma aici.gov.ro, in vederea decontarii indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca In cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii…

- Camera Deputatilor a adoptat ,marti, un proiect de lege care prevede ca angajatorii au obligatia de a organiza activitatea de resurse umane si de salarizare numai cu persoane care detin competente în administrarea de personal. În cazul externalizarii activitatii de resurse umane, serviciile…

- Parlamentarii au dat unda verde pentru organizarea concursurilor de angajare in sanatate, invațamant și aparare pe perioada starii de alerta. Proiectul a fost aprobat, marți, in Camera Deputaților, care a avut calitate de for decizional, și va merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Proiectul…

- Camera Deputatilor a decis marti ca, pe durata starii de alerta, se vor putea desfasura concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante din invatamant, sanatate, sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, autoritatile administratiei publice locale, Parlament si Agentia Nationala…