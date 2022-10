Camera Deputaților a adoptat ordonanta de urgenta 80/2022 prin care se va putea angaja personal pe posturile vacante sau temporar vacante din instituții publice precum Parlamentul, Administrația Prezidențiala, ministere și alte instituții publice. OUG privind reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar a fost primit 241 de voturi in favoare, 2 impotriva […] The post Parlamendarii au dat unda verde angajarilor la stat. Ce posturi raman, totusi, BLOCATE first appeared on Ziarul National .