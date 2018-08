Pariurile zilei: Start weekend, start profit! 10 pariuri pentru ziua de vineri »

Stiri pe aceeasi tema

- Preliminariile cupelor europene vor anima oferta fotbalistica și in aceasta saptamana, marți urmand a se decide echipele calificate in play-off-ul UEFA Champions League. Avand la dispoziție o mulțime de meciuri cu miza, analizam cu atenție fiecare duel in parte pentru a gasi varianta viabila, care sa…

- Am avut parte de un weekend pe cinste, in cadrul caruia am inregistrat nu mai puțin de 14 pronosticuri corecte. Bilanțul de senzație a venit in ziua de duminica, atunci cand noua dintre cele zece propuneri au fost ”inverzite”, aducandu-ne un profit considerabil. Ponturile caștigatoare ale weekend-ului:…

- Ne pregatim sa intram in paine cu fronturile interne de top din Europa, atat de mult așteptate de catre pariori. Acest weekend semnaleaza startul unui nou sezon in campionate precum Premier League, Ligue 1 sau Eredivisie, iar noi suntem pregatiți sa scoatem maximum din confruntarile pe care le vom avea…

- Cu toate ca ne aflam in plin sezon estival, aceasta perioada ne aduce in atenție o oferta fotbalistica la a carei consistența contribuie duelurile programate in preliminariilor competițiilor europene. Zeci de dueluri care promit spectacol și multe goluri așteapta sa fie analizate in fazele, iar noi…

- In cantitati decente, castigurile au fost si ieri de partea noastra. Am investit pe un mix de variante culese din fotbal si tenis. Iar daca miercuri in prim-plan au fost confruntarile din Liga Campionilor, astazi ne vom focusa exclusiv pe disputele programate in a doua mansa a primului tur preliminar…

- Din cele 7 propuneri de ieri, 5 au fost caștigatoare, un bilanț bun in condițiile in care Belgia s-a desprins de Panama abia dupa pauza, iar Anglia a suferit in partida cu Tunisia. Am mizat cu succes maxim și pe Suedia – Coreea de Sud, partida caștigata de europeni cu scorul de 1-0. Pariurile caștigatoare…

- Navigam prin oferta de pariere a zilei, in cautarea acelor ponturi care sa ne aduca pe plus. Deși propus de intrecerile mici ale Europei, astazi avem destul de mult fotbal. Mizam pe dueluri din Belarus, Estonia sau Finlanda, insa facem o scurta escala și la Varșovia, pentru ultimul meci de pregatire…

- Am incheiat luna in stil mare! Din cele 10 propuneri ale zilei de ieri, nu mai putin de 9 au fost castigatoare. Variantele selectate s-au impartit, ”frațește”, intre fotbal și tenis. Am mers pe mana Romaniei, in amicalul cu Chile, caștigat ”tricolori” cu scorul de 3-2, in timp ce din tenis am extras…