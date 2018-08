Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca ne aflam in plin sezon estival, aceasta perioada ne aduce in atenție o oferta fotbalistica la a carei consistența contribuie duelurile programate in preliminariilor competițiilor europene. Zeci de dueluri care promit spectacol și multe goluri așteapta sa fie analizate in fazele, iar noi…

- Am acumulat profit inca din primele ore ale weekendului, prin intermediul celor 6 pronosticuri castigatoare oferite ieri. Fotbalul a dominat oferta de pronosticuri ”verzi”, dar o cota excelenta, 1.70, a fost propusa și pentru semifinala Ceccinato – Thiem de la Roland Garros. Am pariat pe o partida in…

- Inca o data imparțim calupul de pronosticuri al zilei, in doua pachete perfect egale. 5 din ponturile propuse au in vedere partidele de fotbal, cu accentul pus pe amicalul Romania – Finlanda. Anticipam o evoluție buna a ”tricolorilor”, in meciul de retragere a lui Bogdan Lobonț, din cariera de jucator.…

- Am incheiat luna in stil mare! Din cele 10 propuneri ale zilei de ieri, nu mai putin de 9 au fost castigatoare. Variantele selectate s-au impartit, ”frațește”, intre fotbal și tenis. Am mers pe mana Romaniei, in amicalul cu Chile, caștigat ”tricolori” cu scorul de 3-2, in timp ce din tenis am extras…

- Ne-am dubla din nou investiția, grație variantei de bilet a zilei de marți. Pariurile caștigatoare au avut in vedere cel puțin o repriza caștigata de Concordia, la Juventus, duel in care trupa lui Badea s-a impus cu 3-1, dar și minimum doua modificari ale tabelei in jocul din prima liga finlandeza dintre…

- Am reușit sa inregistram un bilanț pozitiv și in ziua de miercuri, bifand castigatoare majoritatea pronosticurilor oferite pe finala UEFA Europa League. Ultimul act a revenit echipei Atletico Madrid, dupa un succes fara emotii, scor 3-0, contra trupei din Marseille. Indiferent ca am mizat pe goluri,…

- Suntem pregatiți sa incheiem in forța saptamana, dupa ce am inregistrat un bilanț pozitiv in zilele precedente. Oferta de duminica este una mai mult decat consistenta, in condițiile in care, cu puține excepții, mai tote intrecerile importante ale Europei programeaza astazi partide interesante. Ne axam…

- Suntem pregatiți sa profitam la maximum de oferta fotbalistica a zilei de astazi, in condițiile in care avem la dispoziție o sumedenie de evenimente pe care se pot realiza investiții solide. Astazi se vor disputa ultimele etape din Bundesliga și Ligue 1, insa vom avea parte, in paralele, de alte zeci…