Stiri pe aceeasi tema

- Suntem pregatiți sa profitam la maximum de oferta fotbalistica a zilei de astazi, in condițiile in care avem la dispoziție o sumedenie de evenimente pe care se pot realiza investiții solide. Astazi se vor disputa ultimele etape din Bundesliga și Ligue 1, insa vom avea parte, in paralele, de alte zeci…

- Am contribuit din plin la profitul zilei de duminica, prin intermediul a 9 pronosticuri caștigatoare. Ponturile selectate au avut in primul rand in vedere spectacolul și numarul de goluri marcate, cotele au fost bune și foarte bune, aria de selecție predicțiilor focusandu-se pe campionatele majore ale…

- Bilanț impecabil ieri, in cadrul celei de-a doua semifinale din UEFA Champions League, dintre AS Roma și Liverpool. Spectacolul total de pe ”Olimpico”, care a imprimat o doza puternica de dramatism in finalul jocului, nu ne-a impiedicat sa ”inverzim” toate cele 6 propuneri, indiferent ca a fost vorba…

- Ne-am atins și ieri țintele! 10 sugestii au fost incluse in pachetul de pariere al zilei de vineri, 7 dintre acestea fiind caștigatoare! Nu am riscat foarte mult pe niciuna dintre aceste variante, insa cotele nu au dezamagit, majoritatea fiind in jurul valorii de 1.50. Pariurile caștigatoare ale zilei…

- Nici nu incepusera bine meciurile incluse pe biletul in cota 2 al zilei de luni, iar pronosticurile selectate erau deja pe cale de a se ”inverzi”. Am mizat pe cel puțin 8 cornere in disputa FC Botoșani – Sepsi. Au fost 7 la pauza și 12 la final. Cele doua goluri de care aveam nevoie […] The post Biletul…

- Suntem in forma maxima! Variantele din rubrica ponturile zilei ne-au adus profit important in weekend, iar biletul in cota 2 a fost caștigator duminica, pentru a 5-a zi la rand! Am mizat inspirat pe calificare formației Chelsea in ultimul act al Cupei Angliei, dupa confruntarea cu Southampton, caștigata…

- Conform planurilor, am avut un weekend in care pariurile ne-au adus un plus consistent in portofele. Ieri am facut profit prin intermediul a 8 pronosticuri! Variantele propuse, simple, logice, in cote bune și foarte bune, au fost extrase din cele mai importante intreceri fotbalistice interne ale Europei.…

- Am pașit cu dreptul in acest week-end, in care primele caștiguri ne-au fost din plin asigurate de pariurile ”verzi” oferite ieri. Nu mai puțin de 18 din cele 20 de pronosticuri propuse (au fost 21, dar din greșeala in pachetul nostru s-a strecurat și un pont de joi) au fost corecte! Sugestiile noastre…