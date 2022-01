Pariul parlamentarilor AUR: 'Vom crește într-un an cât alții în zece' Creșterea in sondajele de opinie a celui mai nou partid parlamentar, Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), i-a facut pe senatorii și deputații formațiuni, lideri locali și naționali, sa lanseze un pronostic indrazneț pentru 2022. „A mai trecut un an plin de incercari, dar și de realizari. AUR a reușit sa ajunga in Parlament și sa fie o voce a romanilor. Chiar daca parghiile parlamentare au fost destul de limitate, susținerea voastra și presiunea populara pe care am reușit s-o exercitam asupra clasei politice au facut ca AUR sa conteze mai mult decat procentul sau din Parlament. In noul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a declarat luni ca proiectul privind comunicatiile electronice a ajuns la Biroul permanent (BP), urmeaza sa fie trimis comisiilor de specialitate pentru rapoarte, iar daca “modul in care a fost scris prezinta probleme”, actul normativ va fi corectat…

- Reintroducerea voucherelor pentru vacanța este bine vazuta de organizațiile din industria ospitalitații, care recomanda o formula imbunatațita. Touroperatorii spun ca acestea ar trebui sa fie introduse pe termen de minim 5 ani. Cele 24 de organizații care acopera tot spectrul industriei ospitalitații,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus in Parlament un proiect de lege pentru autorizarea in regim de urgenta a medicamentelor indicate in tratarea bolii COVID-19, astfel incat acestea sa poata fi introduse pe piata.

- Partidul parlamentar AUR a inceput, luni, sa stranga semnaturi pentru a-l demite din funcție pe Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Drumul catre demiterea șefului statului ajunge, in final, intr-un singur punct: Partidul Social Democrat. Cu 30 de deputați și 13 senatori, Alianța pentru…

- Alianta pentru Unirea Romanilor sustine ca este "neconstitutional" si "inutil" certificatul verde COVID si cere Guvernului sa prezinte "transparent" numarul de persoane vaccinate depistate zilnic cu infectie...

- Consultarile de joi ale presedintelui Klaus Iohannis cu partidele pentru desemnarea unui nou candidat pentru functia de premier, dupa ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Dacian Ciolos, vor începe la ora 11.00 și se vor încheia la 13.30.Consultari pentru noul guvern: ce șanse are…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, spune ca social-democrații vor lua luni dimineața o decizie cu privire la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, insa, cel mai probabil nu vor merge la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. „Vrem sa vedem ce vrea presedintele”, a declarat…

- Liberalii sunt chemați primii, luni, la Palatul Cotroceni, pentru consultari in vederea formarii viitorului guvern, potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențiala. De la ora 13.00 sunt invitați reprezentanții PSD, iar de la ora 14.00 cei ai USR. „In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1)…