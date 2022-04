Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a vorbit despre accidentarile pe care le-a avut Florinel Coman (24 de ani) și l-a laudat pentru prestația din meciul cu Farul. Dupa ce extrema roș-albastra a dat doua pase de gol in partida cu Farul, Mihai Stoica crede ca revenirea lui Coman va fi un plus pentru FCSB in acest final de sezon și in urmatorul an competițional. ...