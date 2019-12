Stiri pe aceeasi tema

- Un miros puternic de excremente a intrerupt joi o sesiune extrem de asteptata a parlamentului georgian, deputatii opozitiei din aceasta tara aflata in plina criza politica aruncand cu o substanta neidentificata in incinta, relateaza AFP.Presedintele parlamentului, Archile Talakvadze, a acuzat…

- Public Finance Minister Florin Citu, attending the Economic and Financial Affairs Council meeting in Brussels on December 5, assured his EU counterparts that he has identified the package of measures required for achieving a sustainable fiscal consolidation in Romania, the Finance Ministry said in…

- UEFA a publicat recent un ghid al EURO 2020, turneu final care va fi gazduit in 12 orașe din Europa, printre care și București. Capitala Romaniei va organiza patru meciuri, trei din grupe și unul din optimi. Oficialii UEFA au postat pe site-ul oficial o scurta descriere a orașului, prezentand unele…

- Europarlamentarul Traian Basescu a cerut miercuri, in Parlamentul European, ca Uniunea Europeana sa puna presiune pe partidele de opozitie de la Chisinau (blocul ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, si Partidul Democrat al oligarhului fugar Plahotniuc) pentru a forma o noua majoritate care…

- Alin Chirila (34 de ani) a devenit campion european la UCMMA (Ultimate Challenge MMA, o promoție mixta de arte marțiale cu sediul in Regatul Unit), categoria 84 kilograme. Meciul a avut loc la Londra, iar romanul și-a zdrobit adversarul, pe Matthew Holland, in doar 1:30 minute, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko, in prezent deputat al partidului de opozitie 'Solidaritatea europeana', a declarat, in Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral), ca asa-numita 'formula Steinmeier' - care a fost convenita la 1 octombrie de reprezentantii Grupului tripartit de contact…

- O posibila promisiune pe care presedintele Donald Trump i-ar fi facut-o unui lider strain intr-o convorbire telefonica supravegheata de serviciile de informatii americane si in urma careia acestea din urma au initiat o investigatie cu privire la continutul ei ar implica Ucraina, scrie vineri cotidianul…

- Prefectul judetului Botosani, Dan Slincu, alaturi de lucratori ai Biroului Vamal Stanca-Costesti si angajati ai Inspectoratului Judetean de Jandarmi, a participat, miercuri, la campania de donare de sange ‘Europa pentru tine! Tu pentru viata! Fii donator!’. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Botosani,…