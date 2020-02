Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de investitii derulate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) beneficiaza de o finantare de aproximativ trei miliarde de lei in 2020, bani care vor asigura decontarea tuturor lucrarilor din acest an, informeaza compania."Sumele individuale alocate…

- Proiectele de investitii derulate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) beneficiaza de o finantare de aproximativ trei miliarde de lei in 2020, bani care vor asigura decontarea tuturor lucrarilor din acest an, informeaza compania intr-un comunicat remis vineri AGERPRES.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) dispune de resursele financiare necesare pentru realizarea celor 134 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, insa este nevoie de mobilitate si seriozitate, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.…

- Tribunalul a decis ca firma italiana Salini Impreglio SpA va trebui sa despagubeasca Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ca urmare a nerespectarii contractului. Compania...

- În ianuarie, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) promitea ca, în cel mult doi ani, vom avea o mie de kilometri de autostrada. Pe lânga cei 806,7 km de autostrada care existau în România la începutul anului, urmau sa fie deschise…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care se indreapta spre cheltuieli totale de 1 miliard de euro, a deschis anul acesta doar 43 de kilometri - loturile 3 si 4 ale autostrazii Lugoj – Deva, arata Ziarul Financiar.Compania Nationala de Infrastructura Rutiera…

- Patruzeci și trei de kilometri de autostrada in douasprezece luni. Atat s-au putut deschide anul acesta. Asta deși, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a cheltuit in acest an peste un miliard de euro. Cu toate acestea a dat spre folosința doar loturile 3 si 4 ale autostrazii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA organizeaza o licitatie pentru achizitia unui cilindru compactor tandem cu vibrare, pentru DRDP Constanta.Valoarea estimata a achizitiei este de 125.000 de lei, iar termenul limita pentru depunerea ofertelor este de 27 ianuarie 2020. Locul…