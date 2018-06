Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, care s-a calificat pentru a treia oara in finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA, a declarat ca este o mare oportunitate pentru ea sa joace din nou in ultimul act al French Open.Victoria…

- Simona Halep e în a treia finala a carierei la Roland Garros! Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a luptat joi,cu Garbine Muguruza (25 de ani, 3 WTA) pentru un loc în finala de la Roland Garros.

- Tensiuni și cuvinte nepotrivite in cadrul ediției de astazi de la “Acces Direct”! Simona Gherghe a luat foc și nu a stat pe ganduri cand a auzit ce vorbe i-a adresat colegul sau, avocatul Daniel Ionașcu, unei femei despre care au aflat ca se prostitueaza. Prezentatoarea TV l-a pus la punct imediat,…

- E bucurie mare in viata Simonei Gherghe astazi. Prezentatoarea de la "Acces Direct" sarbatoreste impreuna cu sotul sau un an de la casatorie. Pe 29 aprilie 2017, Simona Gherghe si sotul sau, Razvan Sandulescu, isi uneau destinele pentru totdeauna.

- Simona Gherghe, noi informații privind starea de sanatate a avocatului Daniel Ionașcu. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a oferit amanunte in plus despre cum se simte in prezent avocatul Daniel Ionașcu. Va reamintim ca aceasta a fost victima unui accident de mașina foarte grav. Simona Gherghe, noi…

- Simona Gherghe a suferit in weekend-ul ce a trecut printr-o interventie chirurgicala la nivelul gatului, iar astazi a aparut in platoul "Acces Direct" asa cum si-a anuntat fanii: cu esarfa la gat. Prezentatoarea TV a decis sambata sa isi elimine papiloamele aparute in timpul sarcinii.

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…