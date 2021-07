Pariu nebun la SRI: Pune premierul!

Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la vot la alegerile parlamentare anticipate organizate duminica in Republica Moldova a fost de 48,41% din totalul alegatorilor inscrisi in listele electorale, a anuntat, luni, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. Potrivit acestuia,…

- Finalizand cu excelența al doilea an de studii diplomatice, Ioana Mogos, absolventa Laude-Reut 2019, și-a gasit o noua viața in Israel, urmandu-și, in cadrul IDC Herzliya – The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, visul și vocația descoperite pe bancile liceului bucureștean. Ioana s-a…

- Un Comitet consultativ independent anticoruptie, format din juristi, economisti si ziaristi de investigatie, va cerceta cazurile de coruptie mare in Republica Moldova si va prezenta populatiei informatii despre acestea. Activitatea grupului va fi sustinuta de Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii…

- Presedintele Maia Sandu a anuntat lansarea Comitetului Consultativ Independent Anticorupție. Potrivit sefului statului, activitatea grupului va fi sustinuta financiar de catre Uniunea Europeana si de catre Statele Unite ale Americii.

- „Parinții mei au fost mai relaxați și mi-au spus sa fac treaba doar la acele materii care imi plac... engleza, matematica, fizica, cam astea. (...) Am plecat la 19 -20 de ani, cam prin 1992. In anii '90, americanii aveau tot felul de burse fulbright etc. Eu am plecat cu o bursa finanțata de Guvernul…

- Statele Unite ale Americii vor monitoriza cu atentie alegerile parlamentare anticipate, preconizate sa se desfasoare la 11 iulie in Republica Moldova, a declarat marti ambasadorul american la Chisinau, Dereck J. Hogan, mentionand ca Washingtonul se asteapta ca aceste alegeri sa se desfasoare corect…

- Guvernul italian a anunțat vineri ca anuleaza solicitarea de carantina pentru vizitatorii din Uniunea Europeana, Marea Britanie și Israel care au teste negative pentru coronavirus, in incercarea de a atrage turiști in aceasta vara, anunța thelocal.it. Conform noilor reguli care intra in vigoare…