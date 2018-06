Pariu intre o blonda si o bruneta O blonda și o bruneta se uita impreuna la televizor. Se transmit știrile de la ora 8, unde este aratata o femeie care vrea sa se arunce de la ultimul etaj al unei cladiri. – Pariez pe 1.000 de lei ca se arunca, spune bruneta. – De acord, spune blonda. Femeia se arunca, iar blonda scoate portofelul, dar bruneta nu vrea sa primeasca banii: – Știi ce? Eu am vazut știrile și acum doua ore. – Și eu, spune blonda, dar nu credeam ca se va arunca și a doua oara … Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O blonda, o bruneta si o roscata sunt la detectorul de minciuni. Roscata spune: – Ma gandeam ca sunt cea mai frumoasa femeie din lume… „Bip” Bruneta zice: – Ma gandeam ca sunt cea mai frumoas …”Bip” Blonda: – Ma gandeam .. „Bip”

- Andreea Marin s-a afișat cu o peruca blonda in fața prietenilor ei virtuali. reacțiile acestora au aparut imediat. Andreea Marin este deschisa la orice fel de schimbare, cel puțin in ceea ce privește look-ul. Prezentatoarea de televiziune a incercat o peruca blonda și s-a afișat astfel in fața fanilor…

- Cum aratE bErbatul perfect pentru Brigitte NEstase? Bruneta trece printr-o perioadE foarte tulbure din punct de vedere sentimental. Cu divor:ul de Ilie NEstase pe masE, vedeta pare sE tanjeascE dupE o iubire profundE.

- Gorjeanca are o relație de mai mulți ani cu un celebru manelist cu care are doi copii, iar al treilea este pe drum și se pare ca ea nu este singura graviduța din familie, caci fiica sa vitrega este și ea insarcinata. Roxana Dobre, originara din Gorj, iubita lui Florin Salam, va deveni pentru…

- Geanina, noua concurenta Exatlon, care a inlocuit-o pe Anca Surdu, este cunoscuta publicului larg din show-ul "Bravo,ai stil!", scrie wowbiz.ro. Acolo, ea a fost concurenta si a reusit sa provoace cateva scandaluri de notorietate in timpul fashow-show-ului. Unul dintre ele a fost cu exotica Naba,…

- Comunicat de presa privind solicitarea ministrului justitiei, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, de demarare a procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…