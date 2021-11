Paritele Calistrat – Sa fii om bun al lui Dumnezeu (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Evanghelia de astazi ne vorbeste despre cat de zadarnice sunt toate stradaniile omenesti fara ajutorul lui Dumnezeu. Pe cand apostolii lui Hristos pescuiau ca oameni, nu au prins nimic; dar cand le-a poruncit Hristos sa-si arunce inca o data navoadele in mare, au pescuit atata multime de peste incat…

- Inainte de a-ti trimite crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii Sai cei preafrumosi, a examinat-o cu ratiunea Sa dumnezeiasca, a verificat-o cu dreptatea Sa neajunsa, a incalzit-o in inima Sa cea plina de iubire, a cantarit-o in mainile Sale pline de afectiune, ca nu cumva sa fie mai grea…

- “Adancindu-ne in felul de vietuire al crestinilor dupa Dumnezeu, vedem patru feluri de vietuiri: Fecioria, Casatoria, Curatia si Calugaria. Aceste patru feluri de vietuire crestineasca asezandu-le in cele patru parti ale punctelor cardinale, avem astfel in fata noastra aidoma, stralucitorul semn al…

- “Cu cat se indeparteaza oamenii de viata simpla cu atat sufera mai mult. Cu cat creste “noblețea lumeasca”, cu atat oamenii isi pierd zambetul si simplitatea naturala..” Parintele Paisie Aghioritul – Invataturi “Incercarile pe care le ingaduie Dumnezeu sunt potrivite cu puterea noastra de a rabda,…

- Un frate l-a intrebat pe Parintele Cleopa: – Ce sa fac, Preacuvioase, sa ma mantuiesc? – Sa ai in dreapta frica de Dumnezeu, in stanga cugetarea la moarte, iar in minte si in inima rugaciunea ”Doamne Iisuse Hristoase”, si te faci sfant, mai frate! 2. Alt frate ii spunea batranului: – Parinte,…

- “Frate Gheorghe, mandria este atunci cand ai sa socotesti ca tu esti ceva mai mult decat altul, ca esti mai bun, mai frumos ca altul…” “Atunci cand altul te ocaraste si te smereste fara voia ta, atunci sa vezi daca poti zice: “Asa mi-a trebuit, asa trebuie, Dumnezeu i-a poruncit sa faca asa, pentru…

- “Așa, tatucuța, sa nu lași rugaciunea… mai fa o metanie, mai citește un psalm, mai spune un „Doamne Iisuse”… trebuie sa faci oleaca de randuiala.” O camașa murdara nu se spala numai cu apa, ci trebuie și sapun, și altceva mai tare care sa o curețe. Orice rugaciune este dar de la Dumnezeu, dar noi,…

"Sa fii prieten cu Dumnezeu pe timp de pace, ca sa fie El prieten cu tine pe timp de razboi!" Dumnezeu intarziere, dar nu uita! Prevenția in credința! "Am și eu o caruța de carți citite, dar am constatat urmatorul lucru: cuvintele din ele nu au nici o treaba cu societatea lumii de