Paritate şi surogat Noul guvern german, format de curand de Olaf Scholz de la SPD, este alcatuit conform normelor europene: are un numar egal de femei si de barbati. Paritatea nu este intamplatoare, ci dorita si constienta, conform cu noul socialism paneuropean, cum spuneam. Competenta, performanta, capabilitatea sunt sahar-mahar pentru noul prim-ministru: neamt si progresist. Extrem de important, vital as zice, este pentru dumnealui numarul egal al femeilor si barbatilor. Domnul prim-ministru cu nume de viking (sau de vikingita? ca, v-am spus, sexul este greu de stabilit) e prea putin interesat de competitivitate,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

