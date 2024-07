Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene vor trebui sa prezinte fiecare cate doi candidati – o femeie si un barbat – pentru posturile de comisari europeni, a anuntat Ursula von der Leyen, proaspat realeasa joi de Parlamentul European la conducerea executivului UE. O exceptie de la aceasta regula privind propunerile de comisari europeni se va […] The post Paritate de gen pentru propunerile de comisari europeni appeared first on Puterea.ro .