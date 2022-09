Stiri pe aceeasi tema

- Costul crizei energetice din Europa se apropie de 500 de miliarde de euro, pe masura ce guvernele din regiune se grabesc sa amortizeze impactul cresterii explozive a preturilor, scrie Bloomberg.

- Parisul va stinge luminile turnului Eiffel cu o ora mai devreme decat in mod obisnuit, va reduce temperatura apei in piscinele municipale si va amana incalzirea cladirilor publice in scopul economisirii energiei in iarna aceasta, a spus marti primarul orasului, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Unul din principalele institute de analize economice din Germania precum si Banca Centrala a Germaniei au avertizat ca prima economie a Europei se pregateste sa intre in recesiune in iarna care va veni, ca urmare a impactului semnificativ al crizei energetice asupra gospodariilor si companiilor, transmite…

- Cabinetul de miniștri a aprobat noi masuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice in caz de limitare a furnizarii gazelor naturale și pregatirea pentru sezonul de incalzire 2022-2023. {{634708}}Scopul proiectului consta in identificarea și realizarea in termeni utili a masurilor de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea, joi, la Praga, consultari cu omologul sau ceh, Jan Lipavsky, ei urmand sa discute despre implicatiile razboiului din Ucraina din perspectiva gestionarii crizei alimentare, a impactului crizei asupra altor state, precum Republica Moldova, a securitatii…

- Spania a anuntat noi masuri de economisire a energiei, inclusiv limitarea temperaturilor de climatizare si de incalzire in cladirile publice si in cladirile comerciale mari. Tot mai multe tari europene cauta solutii pentru a reduce consumul de energie si dependenta de petrolul si gazele rusesti.

- Pentru a face fața consecințelor sociale și economice generate de creșterea continua a prețurilor la gaze naturale și produse petroliere, Guvernul a aprobat modificari la Planul național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice.

- Un oraș german vrea sa reduca pe cat de mult posibil consumul de curent electric. Orașul Augsburg, capitala regiunii administrative Schwaben, și al treilea oraș ca marime din Bavaria, face calcule peste calcule. Conform situației actuale, costurile anuale pentru electricitate, gaze naturale, termoficare…