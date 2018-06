Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Franta vor sa se implementeze un buget comun al zonei euro la orizontul lui 2021, cu scopul de a proteja mai bine de crize, au anuntat licerii celor doua tari marti, la Berlin. ”Ne angajăm în vederea unui buget al (zonei) euro”, a declarat cancelarul german Angela…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse, a anuntat sambata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP, informeaza AGERPRES . Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa câteva luni de controverse, a anuntat sâmbata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP. Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz,…

- Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg, Le Maire a precizat in reteaua Twitter ca decizia ar putea fi luata marti, la intalnirea de la Berlin dintre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Potrivit ministrului…

- Presedintia franceza a salutat luni comentariile cancelarului german, Angela Merkel, privind reforma Uniunii Europene si a zonei euro, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Merkel impartaseste obiectivele Frantei "in toate chestiunile privind suveranitatea europeana", inclusiv in problema migratiei,…

- Presedintia franceza a salutat luni comentariile cancelarului german, Angela Merkel, privind reforma Uniunii Europene si a zonei euro, relateaza dpa. Merkel impartaseste obiectivele Frantei "in toate chestiunile privind suveranitatea europeana", inclusiv in problema migratiei, a precizat biroul presedintelui…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a facut apel marti la cancelarul german, Angela Merkel, si la seful statului francez, Emmanuel Macron, sa ia in considerare cerintele tarilor membre mai mici ale Uniunii Europene in propunerile pentru reformele ambitioase ale blocului comunitar, relateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…