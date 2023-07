Parisul se pregătește să găzduiască Jocurile Olimpice din 2024 A mai ramas un an pana la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, iar in oraș se desfașoara proiecte de construcție de amploare. Cu toate acestea, consiliul municipal privește dincolo de Jocuri, deoarece incearca sa faca orașul mai prietenos cu clima, scrie Euronews.com. Crearea de piste pentru biciclete, ecologizarea terenurilor de joaca din școli, izolarea cladirilor publice… Pentru a face fața schimbarilor climatice, primaria din Paris intenționeaza sa accelereze lucrarile de adaptare a cladirilor și a drumurilor sale in timpul verii, a anunțat, miercuri, directorul adjunct… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

