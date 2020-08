Stiri pe aceeasi tema

- Franta si-a exprimat joi regretul in legatura cu decizia Marii Britanii de a reimpune carantina obligatorie pentru calatorii provenind din Franta, ca urmare a cresterii numarului persoanelor contaminate cu noul coronavirus in Hexagon si a anuntat "masuri de reciprocitate" transmite AFP.Citește…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a criticat luni ferm decizia Marii Britanii de a impune plasarea in carantina, incepand de duminica, a cetatenilor britanici care revin din Spania, considerand-o "nepotrivita", transmite AFP preluat de agerpres. Intr-un interviu acordat televiziunii private Telecinco,…

- Mai mulți turiști romani care au vrut sa-și petreaca vacanța in Grecia au fost nevoiți sa se intoarca in țara, deoarece nu aveau facute testele de coronavirus.Romanii au venit in vacanța fara testul de coronavirus și spun ca au sperat sa treaca granița fara el intrucat știau ca masura intra in vigoare…

- Alți doi romani aflați in vacanța in Grecia au fost depistați cu Covid-19, dupa ce saptamana trecuta o turista a fost confirmata cu noul coronavirus. Unul dintre romani se afla in insula Thassos, iar celalalt in Paralia Katerini.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat duminica, intr-un discurs televizat, ca Franta accelereaza planurile de a relaxa restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea extinderii noului coronavirus, pentru a relansa cat mai repede activitatile in cea de-a doua mare economie a zonei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta revenirea in tara a 277 de cetateni romani aflati in Republica Franceza si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, MAE informeaza ca, in seara zilei de sambata, a fost facilitata revenirea in tara a…

- "Luam nota de decizia guvernului britanic si regretam" aceasta, a reactionat vineri ministrul de interne francez, in timp ce Regatul Unit a anuntat ca va impune o carantina obligatorie la domiciliu de 14 zile pentru persoanele care sosesc din strainatate, relateaza AFP, citata de Agerpres.