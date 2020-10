Parisul, paralizat de mii de parizieni care au ieșit din oraș cu mașinile, de frica lockdown. VIDEO Capitala Franței a fost paralizata joi noaptea de sute de mașini cu care parizienii au ieșit din oraș pentru a nu fi prinși de restricțiile impuse. Cozile de autoturisme se intindeau, joi seara, pe kilometri intregi, a scris un parizian pe Twitter. ????????[FLASH] – Video des bouchons qui ont eu lieu (et ont lieu encore) […] The post Parisul, paralizat de mii de parizieni care au ieșit din oraș cu mașinile, de frica lockdown. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

