- Parisul marcheaza vineri implinirea a cinci ani de la cele mai atroce atentate teroriste din istoria sa, soldate cu moartea a 130 de oameni, ucisi de militanti islamisti la sala de spectacole Bataclan, in apropiere de Stade de France si la mai multe localuri din capitala franceza, relateaza dpa,…

- Orice stat din Europa poate reprezenta o tinta terorista, avertizeaza SRI printr-o postare pe pagina de socializare a instituției. In Romania nivelul de alerta terorista ramane Albastru-Precaut, iar Serviciul Roman de Informatii coopereaza permanent atat cu partenerii institutionali interni din cadrul…

- Potrivit unor surse din cadrul politiei, mai multe persoane au fost omorate in atacuri armate comise in zone din Viena, inclusiv intr-un hotel. De asemenea, mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un restaurant. Se pare ca ar fi cel puțin 7 morți și mai mulți raniți.Se pare ca ar fi…

- Doua persoane au fost omorate si alte cinci au fost ranite intr-un atac „cu o arma alba medievala“ in orașul canadian Quebec, in noaptea de Halloween, scrie larepubblica . Ucigașul, care a actionat in jurul Pieței Parlamentului din centrul istoric al orașului, era „imbracat ca un samurai” și a folosit…

- Franta a ridicat nivelul alertei de securitate pentru intreg teritoriul la cel mai ridicat, "urgenta atentat", dupa atacul de la Nisa soldat cu trei morti, a anuntat joi prim-ministrul Jean Castex, relateaza AFP, EFE si Reuters citate de Agerpres. Nivelul "urgenta atentat" este cel mai ridicat din…

- Premierul Ludovic Orban se va afla, luni si marti, intr-o vizita oficiala in Franta, unde va avea convorbiri cu omologul francez, Jean Castex.Potrivit Guvernului, prim-ministrul este insotit de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Apararii…

- Franța a extins, joi, interdicția privind circulația nocturna instituita in principalele orase, iar masura vizeaza 46 de milioane de locuitori. Anunțul a fost facut de premierul francez Jean Castex și va intra in vigoare de sambata, relateaza BBC.„Al doilea val este acum in desfașurare”, a spus premierul…

- Oficiali din Afganistan anunța ca cel puțin 20 de oameni au fost uciși in urma unor atacuri aeriene ale forțelor proguvernamentale. Aceasta informație a fost data publicitații in contextul in care echipele de negociatori din partea talibanilor și a Guvernului afgan se intalnesc in capitala qatareza…