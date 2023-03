Parisul se afla ingropat sub tone de gunoaie, din cauza grevelor din Franța. Nu mai puțin de 5.400 de tone de deșeuri nu au fost ridicate timp de o saptamana, de cand dureaza greva lucratorilor in salubritate. Tomberoanele de gunoi sunt pline pana la refuz in unele cartiere si ocupa trotuarele, alaturi de saci plini […] The post Parisul, ingropat in gunoaie! Peste 5.400 de tone de deseuri au ramas necolectate in capitala Franței - VIDEO first appeared on Ziarul National .