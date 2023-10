Parisul face o mişcare periculoasă: trimite arme în Armenia! Franta a luat decizia de a inarma Armenia. Anuntul l-a facut sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna. Armenia se teme pentru suveranitatea si integritatea sa teritoriala dupa ofensiva victorioasa a Azerbaidjanului in Nagorno-Karabah. Ofensiva fulger a trupelor de la Baku s-a soldat cu aproximativ 600 de morti. Parisul ajuta Armenia sa se apere in fata Azerbaidjanului […] The post Parisul face o miscare periculoasa: trimite arme in Armenia! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

