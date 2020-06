Stiri pe aceeasi tema

- Franta a dezmintit vineri ca seful opozitiei venezuelene Juan Guaido s-ar fi refugiat in ambasada sa din Caracas, asa cum a afirmat seful diplomatiei venezuelene Jorge Arreaza, conform AFP, potrivit news.ro."Juan Guaido nu se afla la resedinta Frantei din Caracas. Noi am confirmat acest lucru…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, se afla in ambasada Frantei la Caracas, a afirmat joi seara ministrul de externe Jorge Arreaza, la trei zile dupa ce presedintele Nicolas Maduro a lasat sa se inteleaga ca adversarul sau politic s-a "ascuns" intr-o reprezentanta diplomatica, anunta AFP…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, se afla în ambasada Frantei la Caracas, a afirmat joi seara ministrul de externe Jorge Arreaza, la trei zile dupa ce presedintele Nicolas Maudro a lasat sa se înteleaga ca adversarul sau politic s-a "ascuns" într-o reprezentanta…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, se afla in ambasada Frantei la Caracas, a afirmat joi seara ministrul de externe Jorge Arreaza, la trei zile dupa ce presedintele Nicolas Maudro a lasat sa se inteleaga ca adversarul sau politic s-a "ascuns" intr-o reprezentanta diplomatica, anunta AFP.…

- Autoritațile de la Beijing au ridicat tonul, marți, și au cerut Franței sa „anuleze” un contract de armament cu Taiwan , menționand ca o astfel de tranzacție cu insula condusa de un guvern rival ar putea „deteriora relațiile sino-franceze”. Guvernul comunist și-a exprimat „ingrijorarea profunda” la…

- Guvernele din Spania și Franța vin cu un nou plan. Cele doua țari europene vor sa renunțe treptat la restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, marți, premierul spaniol Pedro Sanchez urmeaza sa prezinte un plan pentru renuntarea treptata la restrictii, dupa sase saptamâni…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut intr-o scrisoare deschisa catre italieni si publicata joi de cotidianul La Repubblica , ca blocul european a gresit pentru ca nu a sprijinit Italia inca din primele zile ale crizei coronavirusului, dar a subliniat ca acum acest lucru…

- CHIȘINAU, 9 mart - Sputnik. Ministerul moldovean de Externe anunța sistarea acordarii serviciilor consulare ordinare in cadrul Ambasada Republicii Moldova in Franta in legatura cu majorarea numarului de contaminari cu Covid-19. ”Luand in considerare creșterea numarului de contaminari cu Covid-19…