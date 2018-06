Stiri pe aceeasi tema

- Parisul a fost anul trecut, pentru prima data din 2003, cel mai atractiv oras european pentru investitori, depasind Londra, afectata de perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit), arata un studiu efectuat in randul a 502 companii, dat luni publicitatii de IBM

- Acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana este convenit in proportie de 75%, printre subiectele importante inca nerezolvate fiind gestionarea frontierei dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, a apreciat vineri negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru…

- Camera Lorzilor a cerut, miercuri seara, Guvernului de la Londra sa identifice modalitati pentru ramanerea Marii Britanii in uniunea vamala comunitara dupa iesirea din Uniunea Europeana, decizia simbolica fiind o infrangere pentru Cabinetul Theresa May.

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca, de indata ce va parasi Uniunea Europeana, tara sa isi va schimba actualele pasapoarte, de culoare visinie si realizate de firma britanica De La Rue, si va avea pasapoarte albastre, asa cum au fost cele dinaintea aderarii la UE. Licitația pentru tipărirea…

- Cursuri de limba engleza la casetofonul unui taxi londonez, perspectivele britanice ale unei afaceri intemeiate de la zero in Regatul Unit sau supravietuirea in urma unei "tepe" sunt cateva dintre detaliile din povestile romanilor ce au ales sa lucreze si sa traiasca in Marea Britanie…

- Patruzeci si una dintre cele 50 de regiuni din Uniunea Europeana in care industria si comertul vor fi cel mai grav afectate de Brexit se afla in Germania, avertizeaza un raport elaborat de Comitetul Regiunilor al UE (CoR), citat joi de DPA, scrie agerpres.ro. ''Raportul sugereaza ca, date fiind…

- Patruzeci si una dintre cele 50 de regiuni din Uniunea Europeana in care industria si comertul vor fi cel mai grav afectate de Brexit se afla in Germania, avertizeaza un raport elaborat de Comitetul Regiunilor al UE (CoR), citat joi de DPA. ''Raportul sugereaza ca, date fiind legaturile…

- "Am discutat aceste chestiuni care au fost dezbatute la Consiliul European si unde se doreste la nivelul UE sa fie o pozitie echilibrata si coerenta din partea tuturor tarilor membre. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este foarte important, dar si mai important este sa dam un semnal foarte…