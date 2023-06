Parisul denunță răspândirea de articole false anti-Ucraina de către Moscova, publicate în prestigioase ziare franceze Franta a acuzat marti Rusia ca a desfasurat o vasta operatiune de interferenta digitala prin difuzarea de articole false ostile Ucrainei, care ar fi fost publicate aparent de marile cotidiene franceze, intr-un nou episod al razboiului hibrid al Moscovei impotriva Occidentului, relateaza AFP, citat de news.ro. "Autoritatile franceze au descoperit existenta unei campanii digitale de manipulare a informatiilor impotriva Frantei, care implica actori rusi si la care au participat entitati de stat sau entitati afiliate statului rus prin amplificarea unor informatii false", a declarat ministrul de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

