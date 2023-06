Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german ii cere emisarului chinez Li Hui "sa exercite presiuni" asupra Rusiei pentru ca aceasta sa-si retraga trupele din Ucraina, anunta vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de externe, Christian Wagner, relateaza AFP. Emisarul chinez, care se afla de o saptamana intr-un turneu…

- In acest moment, mulți parlamentari francezi sunt in favoarea furnizarii de arme Armeniei, relateaza portalul de informare ucrainean Unian.net. Potrivit surselor jurnalistilor din Ministerul Apararii al Ucrainei, Parisul a inceput procesul de aprovizionare cu arme Erevanul. CITESTE SI Modul in…

- Beijingul a decis trimiterea unui emisar la Kiev. Este vorba de Li Hui, noul reprezentant chinez pentru afacerile eurasiatice, fost ambasador al Chinei la Moscova. Misiunea inaltului oficial este, potrivit RFI, de a discuta reglementarea conflictului armat din Ucraina. In afara Ucrainei, marți și miercuri,…

- Franta urmeaza sa formeze si sa echipeze mai multe batalioane ucrainene cu ”zeci” de vehicule si tancuri usoare, anunta Parisul si Kievul, in urma unei cine a presedintilor francez Emmanuel Macron si ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysee. In saptamanile care vin, Franta va forma si va echipa…

- Kremlinul estimeaza miercuri ca divulgarea unor documente clasificate americane despre Razboiul rus din Ucraina ar putea sa fie, in realitate, ”falsuri”, menite sa ”insele” Rusia in cadrul unei campanii de dezinformare a Washingtonului, relateaza AFP, potrivit news.ro.In acest stadiu, ”nu avem o…

- Parisul poate cu greu sa pretinda la rolul de mediator intre Moscova și Kiev, intrucit este implicat indirect in conflict de partea Ucrainei. Purtatorul de cuvint al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat acest lucru intr-o discuție cu jurnaliștii luni. " Este puțin probabil ca Parisul sa poata…

- ”Partile declara din nou ca nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear si ca acesta nu trebuie sa fie declansat niciodata”, afirma intr-o ”Declaratie comuna”, semnata marti, in urma unei intalniri la Kremlin, presedintii rus Vladimir Putin si chinez Xi Jinping.Putin managed to learn only one word…

- ”Partile declara din nou ca nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear si ca acesta nu trebuie sa fie declansat niciodata”, afirma intr-o ”Declaratie comuna”, semnata marti, in urma unei intalniri la Kremlin, presedintii rus Vladimir Putin si chinez Xi Jinping.Putin managed to learn only one word…