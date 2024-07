Organizatorii Jocurilor Olimpice Paris 2024 și-au cerut scuze duminica catolicilor și altor biserici creștine indignate de un tablou kitsch din cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice care a parodiat celebra pictura „Cina cea de Taina” a lui Leonardo Da Vinci, conform informațiilor furnizate de agenția Reuters. Reacția comunitații creștine a fost aproape instantanee. „Segmentul, […] The post Parisul cere scuze creștinilor pentru parodierea Cinei cea de Taina appeared first on Puterea.ro .