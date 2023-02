Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de tractoare au intrat miercuri in Paris, in cadrul unui protest al fermierilor nemultumiti de noile restrictii cu privire la utilizarea pesticidelor si alte reglementari de mediu care, spun ei, ameninta productia agricola in Uniunea Europeana, informeaza AFP si Reuters, citeaza Agerpres…

- Mai multe sute de fermieri cu tractoare au intrat miercuri in Paris, in cadrul unei manifestatii de protest fața de restrictiile impuse cu privire la utilizarea pesticidelor si alte reglementari de mediu care in opinia lor ameninta productia agricola in UE, transmite Agerpres. Protestul fermierilor…

- Galațenii incep sa aiba motive serioase de neincredere in sistemul bancar și temeri in legatura cu siguranța economiilor depuse in conturile bancare. Aceasta dupa ce o fosta angajata a unei agenții bancare din oraș a fost reținuta de Poliție din cauza ca, timp de 4 ani, a furat diverse sume de bani…

- Fiul in varsta de 31 de ani al procurorului Teodor Nița de la Parchetul Curții de Apel Constanța s-a impușcat in cap, duminica, cu arma tatalui sau. Procurorul a fost cel care a sunat la 112 pentru ajutor. Tanarul a fost transportat in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta…

- „Unde am greșit? De curand, am cumparat un apartament in București, la etajul 5 al unui bloc de 10 etaje. A trebuit cojit pana la placa, deoarece era ingrozitor de vechi și insalubru.Astazi, am chemat 3 persoane cu o duba pentru a cara, din apartamentul in renovare, un numar de 50 de saci cu moloz și…

- Un barbat in varsta de 67 de ani a fost accidentat mortal pe o trecere de pietoni din localitatea Chichis, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, acesta a fost lovit de o autoutilitara, condusa de un tanar in varsta de 21 de ani, care este…

- Un ieșean a sunat la poliție și a anunțat ca i s-a furat mașina din zona Dancu. Alarmat de situație, acesta a postat o fotografie cu numarul de inmatriculare pe grupurile de socializare pentru a cere ajutorul oamenilor sa localizeze mașina. Barbatul s-a aratat dispus sa ofere și recompense pentru gasirea…

- Ieri, 9 noiembrie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș a dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat, in varsta de 24 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de distrugere și instigare la acces ilegal la un sistem informatic, intr-un dosar instrumentat de…